Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor karşısında oynanan mücadelede Kerem Aktüroğlu'na saldırması sonucu kadro dışı kalan ve PFDK tarafından da 8 maç ihraç cezasına çarptırılan Marcao için teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 15:02
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kalan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızlı takımda Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun akıbeti belli oldu. Antrenmanlara çıkan yıldız isim için Fatih Terim kararını verdi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, Marcao ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'na maç içinde saldıran Marcao'ya 8 maç ceza çıkmıştı. Galatasaray'da Marcao'nun affedilip antrenmanlara çıkmasından sonra teknik direktör Fatih Terim'in planı belli oldu.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

MARCAO AVRUPA MAÇLARIYLA FORMASINA KAVUŞUYOR

Tecrübeli çalıştırıcı, PFDK tarafından 8 maç ceza alan Marcao'yu ligde kullanamayacak. Ligde bu süreçte ceza veya sakatlık olmadığı sürece Luyindama-Nelsson ikilisini oynatacak olan Terim, Avrupa Ligi'nde ise ideal kurgusuna dönecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

Marcao ligdeki cezası devam ettiği süreçte Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında forma giyecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

Brezilyalı stoperin dönüşü bilhassa Victor Nelsson'a yarayacak. Danimarkalı stoper, böylece sol stoper yerine daha iyi olduğu sağ stopere geçecek. Bu değişikliğin özellikle Avrupa maçlarında takıma olumlu yansıması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Marcao için flaş karar! Victor Nelsson... (GS haberi)

"MARCAO İÇİN BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Diğer taraftar Marcao'nun affedilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt geldi. Kulüp yetkilileri konuyla ilgili Milliyet'e yaptıkları değerlendirmede, "Marcao büyük bir hata yaptı. 8 maç ceza aldı. Kadro dışı bıraktık ve çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Kulüp hatasını kabul eden ve özür dileyen oyuncuya 150 bin euro gibi ağır bir ceza da verdi. Bu süreçte başka bir takıma transferi için görüşmeler yapıldı ama anlaşma sağlanamadı. Bu durumda affedilmesi ve takımla antrenmanlara çıkması normal" ifadelerini kullandı.

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