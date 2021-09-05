SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e doğum günü sürprizi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Jose Mourinho'dan doğum günü sürprizi... Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho, Terim'in doğum gününü video mesajla kutladı.

Portekizli teknik adam, Terim'e gönderdiği videoda, "Sevgili dostum Fatih Terim, 48. yaş günün kutlu olsun. 48 diyorum çünkü 68 olduğuna kimse inanmaz. Sana mutlulukların en fazlasını diliyorum. Ne kadar büyük olduğunu göstermeye devam et. Biliyorsun Roma'da büyük bir hayranın var." ifadesini kullandı.