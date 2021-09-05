Radamel Falcao'dan Galatasaray için flaş sözler! "Proje küçüldü"

Galatasaray'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshettiği Radamel Falcao, İspanyol kültür dergisi Libero'nun sorularını yanıtlarken İstanbul'dan ayrılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı futbolcu, "Futbol projesinin küçülmesi ve yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle Galatasaray'da kalmamın çok zor olduğunu biliyordum. Sezon sonunda beni satmak zorunda olduklarına dair sürekli konuşmalar yapıldı. Ama işlerin yoluna gireceğine olan inancım benim güçlü noktam" diye konuştu. "Kariyerimin en güzel yılları Porto ve Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı" ifadesini kullanırken Galatasaray'daki günlerinden bahsetmedi.

VALLECANO RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray'ın 3 gün önce karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshettiği Radamel Falcao'nun yeni adresi beklendiği gibi İspanya oldu. Rayo Vallecano, özel olarak hazırlanan bir görselle Falcao'yu kadrosuna kattığını internet sitesinden duyurdu. Sözleşmesinin süresine ilişkin bilgi verilmedi. Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

VEDA ETMEDİ

Galatasarayla 1 Eylül'de yollarını ayıran Radamel Falcao, o günden bu yana Twitter'daki hesabından 8 paylaşım yaptı ancak sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarlara veda etmedi. Galatasaraylı taraftarlar, oynamadan servet kazanan Kolombiyalı futbolcuya bu vefasız tavrı nedeniyle büyük tepki gösterdi.