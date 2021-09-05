Galatasaray'da orta sahaya 4 isim gündemde! Zirvede Jens Cajuste var

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 2-2 sona eren Kasımpaşa maçından sonra 'Fernando ve Felipe Melo' tarzında bir oyuncu aradığını söylemiş, maçın berabere bitmesine neden olan hatayı yapan Taylan'a da mesaj göndermişti. Tecrübeli hoca, hem 8 hem de 6 numara oynayan ön libero ve box to box orta saha oyuncusu istiyor. Favori Gedson ama farklı adaylarda var. Mohamed Elneny ile Aliou Dieng de sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği isimler... Ancak üç oyuncuyla ilgili olumlu bir gelişme sağlanamadı. Bu oyuncularla temaslar devam ederken dün listeye yeni bir isim daha eklendi.