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Galatasaray'da orta sahaya 4 isim gündemde! Zirvede Jens Cajuste var

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gedson için bastıran Elneny ve Dieng’i kollayan sarı-kırmızılı yöneticiler, Midtjylland forması giyen Jens Cajuste’nin de peşine düştü. 4 oyuncudan birinin mutlaka alınması planlanırken, İsveçli futbolcunun şartları soruldu. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'da orta sahaya 4 isim gündemde! Zirvede Jens Cajuste var

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 2-2 sona eren Kasımpaşa maçından sonra 'Fernando ve Felipe Melo' tarzında bir oyuncu aradığını söylemiş, maçın berabere bitmesine neden olan hatayı yapan Taylan'a da mesaj göndermişti. Tecrübeli hoca, hem 8 hem de 6 numara oynayan ön libero ve box to box orta saha oyuncusu istiyor. Favori Gedson ama farklı adaylarda var. Mohamed Elneny ile Aliou Dieng de sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği isimler... Ancak üç oyuncuyla ilgili olumlu bir gelişme sağlanamadı. Bu oyuncularla temaslar devam ederken dün listeye yeni bir isim daha eklendi.

Galatasaray'da orta sahaya 4 isim gündemde! Zirvede Jens Cajuste var

HOCASIYLA TARTIŞTI
Kopenhag'dan Victor Nelsson'u alan Galatasaray'ın Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Jens Cajuste'yi istediği ifade edildi. Transfer dönemi sona ermeden Newcastle, Brentford ve Leeds ile görüşen İsveçli orta saha oyuncusunun hayal kırıklığı yaşadığı, takımdan ayrılamadığı için hocası Bo Henriksen'le tartıştığı iddia edildi. Galatasaray'ın da bu fırsatı değerlendirerek ABD asıllı oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi. Gençleştirme operasyonu yürüten Terim'in 22 yaşındaki futbolcunun kiralık veya bonservisiyle alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray'da orta sahaya 4 isim gündemde! Zirvede Jens Cajuste var

OPSİYONU OLACAK
Kariyeri boyunca 101 maça çıkan oyuncu, orta sahadaki mücadeleci futbolunun yanı sıra 5 gol, 5 asistlik de katkı yaptı. Midtjylland ile 2023 yılına kadar anlaşması bulunan Cajuste'nin satın alma opsiyonlu kiralanması planlanıyor.

Galatasaray'da orta sahaya 4 isim gündemde! Zirvede Jens Cajuste var

Örgryte'den 2018 yılında Midtjylland'a 170 bin euro'ya transfer olan Cajuste gösterdiği başarılı performans ile değerini artırmayı başardı.

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