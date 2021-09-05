Galatasaray'da Emre Akaba ile yollar ayrılıyor! Alanyaspor'a imza...

Alanyaspor 6 Eylül Pazartesi günü teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ile sözleşme imzalayacak.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Akdeniz ekibi ligin 3. haftasında karşılaştığı Hatayspor maçında sahadan 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet alarak ayrıldı ve bu teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verilmesine neden oldu.

Öte yandan Akdeniz ekibi, Galatasaray'dan Emre Akbaba ile de Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.

Ajansspor'un haberine göre Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski futbolcusu Emre Akbaba'yı satın alma opsiyonu olmaksızın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Emre için Galatasaray'a kiralama bedeli ödenmeyecek, oyuncunun maaşını Alanyaspor karşılayacak.

Emre için Galatasaray'a kiralama bedeli ödenmeyecek, oyuncunun maaşını Alanyaspor karşılayacak. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2023 yılına kadar uzatmıştı.

EMRE AKBABA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 73 resmi müsabakada 14 gol attı ve 8 asist yaptı.