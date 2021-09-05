Galatasaray Farul Constanta maçı sonrası Hagi'den Morutan ve Cicaldu sözleri! (GS spor haberi)

Galatasaray, lige verilen milli arada Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılı takım, 1-0 öne geçtiği zorlu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu. Farul Constanta teknik direktörü Hagi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAGI'NİN AÇIKLAMALARI:

"Çok iyi maç oldu. Güzel şeyler öğrendik maç içerisinde. Biz daha yolun başındayız, takımımızı yeni inşa ediyoruz. Bu tip maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. 10 tane oyuncumuz da milli takımlarda."

"Zaten bizim çok iyi bir akademimiz var, Romanya'nın en iyi akademisi. Bununla gurur duyuyoruz. Bizim yatırımımız gençlere. Tecrübeli oyuncular da kullanıyoruz ama yatırımımız genç futbolculara."

"Morutan çok yetenekli, geleceği açık bir oyuncu. Sabır lazım, buraya adapte olması lazım. Kapasitesi çok yüksek. Tempoya alıştığı zaman iyi olacaktır. Biraz sabır. Cicaldau da Morutan da çok iyi oyuncular. İlk maçlarında da bunu gösterdiler."