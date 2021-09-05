Galatasaray Farul Constanta maçı CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Rumen ekibi Farul Constanta ile karşı karşıya geliyor

CANLI SKOR

Galatasaray - Farul Constanta: 1-0

(30' Bradley de Nooijer / K.K.)

Galatasaray 11: Fatih Öztürk, Sacha Boey, Işık Kaan, Marcao, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Morutan, Mbaye Diagne, Ryan Babel

GALATASARAY - FARUL CONSTANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Farul Constanta arasında oynanan hazırlık maçı saat 11.00'de başladı ve GS App'ten canlı yayınlanıyor.

Hagi'nin çalıştırdığı ve Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Farul Constanta, 7 maçta topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.