Galatasaray Farul Constanta: 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'de 3 hafta sonucunda 7 puan toplayan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Farul Constanta ile karşılaştı. Mücadele 3-1 Rumen ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın golü 30. dakikada Bradley de Nooijer (k.k) gelirken; Farul Constanta'nın golleri 84'te Jefte Betancor, 87'de Ely Fernandes ve 90+3'te G. Ganea'dan (p.) geldi.

MARCAO İLK 11'DE BAŞLADI!

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, mücadelede ilk 11 başladı. Brezilyalı stoper 8 maçlık cezaya çarptırılırken, sarı-kırmızılı yönetim de 150 bin Euro'luk para cezası vermişti.