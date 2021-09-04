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Yunus Akgün Adana Demir’de

Yunus Akgün, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demir'e 1 yıllığına yeniden gönderildi. 21 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılıların 150 bin euro ödeme alacağı öğrenildi. Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunan Yunus, geçen sezon lacivert-mavilerde 32 maçta 7 gol, 3 asistle oynamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Yunus Akgün Adana Demir’de
Yunus Akgün, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demir'e 1 yıllığına yeniden gönderildi. 21 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılıların 150 bin euro ödeme alacağı öğrenildi. Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunan Yunus, geçen sezon lacivert-mavilerde 32 maçta 7 gol, 3 asistle oynamıştı.
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