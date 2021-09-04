Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 3 bölge için girişimler sürüyor! İşte gündemdeki isimler...

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlemek zorunda kalsa da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı kulübün Süper Lig yarışı için kadrosuna yerli kaleci, defansif orta saha ve kanat oyuncusu takviyeleri yapılması yönünde çalışmaları olduğu öğrenildi.

Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray Kulübü, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer döneminin son saatlerine kadar oyuncu arayışlarına devam ediyor. Bu transfer sezonunda 23,5 milyon Euro harcayarak kadrosuna 10 oyuncu takviye eden sarı kırmızılılar, yapılacak transferlerin Avrupa Ligi grupları için verilen UEFA listesine yetişmese de çalışmalarını sürdürecek.