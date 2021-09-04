Son dakika spor haberi: Galatasaray idmanında dikkat çeken detay! Marcao... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan 13 futbolcu katılmadı.

Öte yandan antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş günü kutlandı.

Galatasaray, yarın hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 11.00'de başlayacak.

MARCAO'NUN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Dünkü antrenmana katılan ancak yer aldığı bir fotoğraf paylaşılmayan Marcao, bugünkü antrenmana da katıldı. Brezilyalı futbolcunun yer aldığı fotoğraflar sosyal medya ve kulüp resmi sitesinde yayınlandı.