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Son dakika Galatasaray haberleri | Orta sahaya 3 aday! Gedson, Dieng ve Elneny

Süper Lig'de ilk 3 haftada Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup eden, Kasımpaşa ile ise berabere kalan Galatasaray, transferin son anına kadar takviye yapmaya kararlı. Sarı kırmızılılarda listede Gedson, Dieng ve Elneny bulunuyor. Cimbom, ocak ayına kadar sadece Türkiye’de kullanabilecek olsa da orta sahaya en az 1 isim daha eklemek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | Orta sahaya 3 aday! Gedson, Dieng ve Elneny

10 transfer yapsa da orta saha bölgesinde eksik kalan Galatasaray'da şartlar son ana kadar zorlanacak. Sarı-kırmızılılar, ön libero mevkiine takviye yapmaya kararlı. Benfica'nın ısrarla bırakmak istemediği Gedson Fernandes, hala bekleniyor ve Cimbom'un vazgeçmeye niyeti yok.

Son dakika Galatasaray haberleri | Orta sahaya 3 aday! Gedson, Dieng ve Elneny

Beşiktaş'ın da aradan çekilmesiyle eli güçlenen Aslan'ın, 8 Eylül'e kadar Portekizli yıldızı kovalayacağı öğrenildi. Benfica'da 11'e giremeyen Gedson'un da ayrılmayı çok istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Oyuncusu için peşin 12 milyon euro talep eden Benfica'ya taksitlerle 10 milyon euro önerildiği belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Orta sahaya 3 aday! Gedson, Dieng ve Elneny

SIKI PAZARLIKLAR

Uzun zamandır gündemi meşgul eden bir başka isim Aliou Dieng de alternatifler arasında yer alıyor. 23 yaşındaki Malili futbolcunun Galatasaray'ı çok istediği öğrenildi. El Ahly'nin 8 milyon euro talep ettiği kaydedilirken, Cimbom'un bu fiyatlara çıkmak istemediği belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Orta sahaya 3 aday! Gedson, Dieng ve Elneny

6 numaralı bölgeye son aday ise Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny. Arsenal'in göndermek istediği 29 yaşındaki orta saha Mostafa Mohamed ile milli takımda yakın arkadaş. Elneny'nin 2.5 milyon euro'luk isteği kabul edilmezken, miktarın düşürülmesi hedefleniyor. Cimbom'un üç isimden birini mutlaka istediği ifade ediliyor.

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