Son dakika Galatasaray haberleri | Orta sahaya 3 aday! Gedson, Dieng ve Elneny

10 transfer yapsa da orta saha bölgesinde eksik kalan Galatasaray'da şartlar son ana kadar zorlanacak. Sarı-kırmızılılar, ön libero mevkiine takviye yapmaya kararlı. Benfica'nın ısrarla bırakmak istemediği Gedson Fernandes, hala bekleniyor ve Cimbom'un vazgeçmeye niyeti yok.

Beşiktaş'ın da aradan çekilmesiyle eli güçlenen Aslan'ın, 8 Eylül'e kadar Portekizli yıldızı kovalayacağı öğrenildi. Benfica'da 11'e giremeyen Gedson'un da ayrılmayı çok istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Oyuncusu için peşin 12 milyon euro talep eden Benfica'ya taksitlerle 10 milyon euro önerildiği belirtiliyor.