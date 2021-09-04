Liste belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yarışacağı kadro belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 4+4+17 kuralına göre 25 kişilik A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi. Altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı. Galatasaray altyapısından çıkan ve 15-21 yaş arasında en az 3 yıl sarı-kırmızılılarda forma giyen oyuncular için İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın ismi yazıldı. Yabancılardan Omar Elabdelloui hariç herkesin ismi bildirildi. Türkiye dışında yetişen Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da "serbest oyuncu" statüsü ile kendilerine yer buldu.
İSİMLER ŞÖYLE
Muslera, İsmail Çipe, Berk Balaban, Yedlin, Boey, Alpaslan, Luyindama, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Ömer Bayram, Taylan, Berkan, Cicaldau, Atalay, Emre Kılınç, Morutan, Feghouli, Barış Alper, Kerem, Arda, Babel, Mostafa, Halil, Diagne.
OĞULCAN VE AYTAÇ YOK!
Yeni transfer Aytaç Kara, UEFA Avrupa Ligi A Listesi'ne bildirilmedi. Yaz boyunca lisansı için uğraşılan Oğulcan Çağlayan da sarıkırmızılıların kadrosunda Avrupa maçlarında olamayacak. Kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da kadroya alınmadı. İki ismin transfer olacağı konuşuluyor