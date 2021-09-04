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Son dakika Galatasaray haberleri | İrfan Can Eğribayat'ta son tango!

Süper Lig'de milli araya 7 puanla giren Galatasaray, hedeflediği transferleri Avrupa'ya yetiştiremedi. Aslan takıma bir orta saha ararken, özellikle yabancı sınırından dolayı zaman zaman Muslera'dan kaleyi devralabilecek bir kaleci arayışını da sürdürüyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar daha önce de teklif yaptığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye yeni bir rakam sunacak...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | İrfan Can Eğribayat'ta son tango!

Muslera'ya yerli bir alternatif almak isteyen sarı-kırmızılılar, İrfan Can Eğribayat için yaptığı transfer teklifini yükseltiyor. 23 yaşındaki eldiveni kadroya katma adına Göztepe'ye 1.5 milyon euro ve Fatih Öztürk'ü teklif eden Galatasaray, fiyatı 2.5 milyon euro'ya çıkaracak. İrfan için sonraki satıştan yüzde 20'lik bir payın teklif edileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Hem yerli kontenjanı hem de Muslera'yı zorlayacak olması nedeniyle bu transferin bitirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslan, futbolcuyla da 5 yıllık kontrat yapmayı planlıyor.

İrfan Can, 2020'de 500 bin euro'ya Adanaspor'dan transfer edilmişti.

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