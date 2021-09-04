Son dakika Galatasaray haberleri | İrfan Can Eğribayat'ta son tango!

Muslera'ya yerli bir alternatif almak isteyen sarı-kırmızılılar, İrfan Can Eğribayat için yaptığı transfer teklifini yükseltiyor. 23 yaşındaki eldiveni kadroya katma adına Göztepe'ye 1.5 milyon euro ve Fatih Öztürk'ü teklif eden Galatasaray, fiyatı 2.5 milyon euro'ya çıkaracak. İrfan için sonraki satıştan yüzde 20'lik bir payın teklif edileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Hem yerli kontenjanı hem de Muslera'yı zorlayacak olması nedeniyle bu transferin bitirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslan, futbolcuyla da 5 yıllık kontrat yapmayı planlıyor.

İrfan Can, 2020'de 500 bin euro'ya Adanaspor'dan transfer edilmişti.