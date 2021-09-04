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Akbaba Alanya’ya

Sezon başında kontratı uzatılan Emre Akbaba'nın eski takımına döneceği konuşuluyor. 28 yaşındaki futbolcuya Alanyaspor'un ilgisinin olduğu ve sezon sonuna kadar kiralama seçeneği sunduğu belirtiliyor. Emre sezon başında 1.75 milyon euro olan maaşını 750 bin euro'ya indirmişti. Bu ücretin Alanya tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Akbaba Alanya’ya
Sezon başında kontratı uzatılan Emre Akbaba'nın eski takımına döneceği konuşuluyor. 28 yaşındaki futbolcuya Alanyaspor'un ilgisinin olduğu ve sezon sonuna kadar kiralama seçeneği sunduğu belirtiliyor. Emre sezon başında 1.75 milyon euro olan maaşını 750 bin euro'ya indirmişti. Bu ücretin Alanya tarafından karşılanacağı kaydedildi.
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