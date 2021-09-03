Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Ryan Babel'de! Falcao'nun ardından... (GS spor haberi)

Galatasaray'da dev operasyon devam ediyor. Fatih Terim'in 3 yıllık yeniden yapılanma programına göre genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen sarı- kırmızılı ekip, Radamel Falcao'dan sonra Ryan Babel ile de karşılıklı olarak anlaşarak vedalaşmaya hazırlanıyor. Sarı- kırmızılı takım, maaşının bir kısmını ödeyerek Hollandalı oyuncunun kontratını karşılıklı feshedecek. Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.
Galatasaray'da dev operasyon devam ediyor. Fatih Terim'in 3 yıllık yeniden yapılanma programına göre genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen sarı- kırmızılı ekip, Radamel Falcao'dan sonra Ryan Babel ile de karşılıklı olarak anlaşarak vedalaşmaya hazırlanıyor. Sarı- kırmızılı takım, maaşının bir kısmını ödeyerek Hollandalı oyuncunun kontratını karşılıklı feshedecek. Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.
Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş alan Hollandalı futbolcunun, Kasımpaşa'dan ise 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği belirtiliyor. Kısa bir süre önce "Evime dönüyorum" paylaşımı yaparak Kasımpaşa'ya döneceğini ima eden Ryan Babel'in sözleşmesi bu sezon bitiyor. Galatasaray forması altında 42 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon 11 maçta görev yapan Babel, bu karşılaşmaların sadece 3'ün de ilk 11'de şans buldu, 349 dakika sahada kalabildi.
Savaş ÇORLU
Bu sezon çıktığı 11 maçta sadece bir asistlik katkı yapabilen Ryan Babel, 2-2 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasındaki kötü performansıyla eleştirilerin odağında yer almıştı. 35 yaşındaki Radamel Falcao'nun gidişiyle Galatasaray'ın yaş ortalamasını da 27.1'den 26.8'e geriledi. 34'lük Babel'in ayrılmasıyla bu oran daha da geriye gelecek.