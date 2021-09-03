Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Galatasaray, transfer döneminin en hareketli gününü dün yaşadı. Menacerler, oyuncu temsilcileri, yöneticiler ve futbolcular arasında gerçekleşen görüşmeler saatler boyu hız kesmeden devam etti. Teknik patron Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara transferi için tüm şartları zorlayan Sarı-Kırmızılılar; Gedson Fernandes, Okay Yokuşlu, Seri ve Aliou Dieng'den birini renklerine bağlayabilmek adına kesenin ağzını açtı.
OKAY TRAFİĞİ HİÇ BİTMEDİ
Takvim'in haberine göre; Yönetimi en çok zorlayan bir diğer telefon trafiği de Okay Yokuşlu için yaşandı. Tecrübeli oyuncunun milli takım kampında olması, işin zorluk boyutunu artıran bir başka detaydı.
Celta Vigo'da yeni sezon kadrosunda ilk 11'de düşünülmemesine rağmen, İspanya'da transfer döneminin kapanması nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Buna rağmen iyi ve yerli bir 6 numara takviyesi doğrultusunda iletişim hiç kesilmedi. Son dakikaya kadar Okay için de tüm şartlar zorlandı.