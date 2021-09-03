Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Galatasaray, transfer döneminin en hareketli gününü dün yaşadı. Menacerler, oyuncu temsilcileri, yöneticiler ve futbolcular arasında gerçekleşen görüşmeler saatler boyu hız kesmeden devam etti. Teknik patron Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara transferi için tüm şartları zorlayan Sarı-Kırmızılılar; Gedson Fernandes, Okay Yokuşlu, Seri ve Aliou Dieng'den birini renklerine bağlayabilmek adına kesenin ağzını açtı.

OKAY TRAFİĞİ HİÇ BİTMEDİ

Takvim'in haberine göre; Yönetimi en çok zorlayan bir diğer telefon trafiği de Okay Yokuşlu için yaşandı. Tecrübeli oyuncunun milli takım kampında olması, işin zorluk boyutunu artıran bir başka detaydı.