Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 8 Eylül'de bitecek transfer tescil dönemi öncesi kadroya son dokunuşları yapmak isteyen Galatasaraylı kurmaylar önceliği 6 numara vermişkeni liste başında 3 isim var. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 14:59
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Galatasaray, transfer döneminin en hareketli gününü dün yaşadı. Menacerler, oyuncu temsilcileri, yöneticiler ve futbolcular arasında gerçekleşen görüşmeler saatler boyu hız kesmeden devam etti. Teknik patron Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara transferi için tüm şartları zorlayan Sarı-Kırmızılılar; Gedson Fernandes, Okay Yokuşlu, Seri ve Aliou Dieng'den birini renklerine bağlayabilmek adına kesenin ağzını açtı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

OKAY TRAFİĞİ HİÇ BİTMEDİ
Takvim'in haberine göre; Yönetimi en çok zorlayan bir diğer telefon trafiği de Okay Yokuşlu için yaşandı. Tecrübeli oyuncunun milli takım kampında olması, işin zorluk boyutunu artıran bir başka detaydı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Celta Vigo'da yeni sezon kadrosunda ilk 11'de düşünülmemesine rağmen, İspanya'da transfer döneminin kapanması nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Buna rağmen iyi ve yerli bir 6 numara takviyesi doğrultusunda iletişim hiç kesilmedi. Son dakikaya kadar Okay için de tüm şartlar zorlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

ALIOU DIENG İZİN İSTEDİ
Haftalardır Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aliou Dieng de, Sarı-Kırmızılılar'ın son günde şartları zorladığı bir başka isimdi. Galatasaray cephesi, 23 yaşındaki ön libero ile her konuda anlaşma sağladı ve görüşmeleri ileri boyuta taşıdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Hatta oyuncunun da kulübü Al Ahli'den transfer için izin istediği öğrenildi. Ancak Mısır kulübünün bonservis şartları, Galatasaray'ın tüm limitlerini sonuna kadar zorladı. Bu nedenle pazarlıklar gün içerisinde hız kesmeden devam etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

SERI ONAYLADI! FULHAM ZORLADI...
Galatasaray'ın ısrarla istediği oyunculardan biri de Seri'ydi. Fatih hocanın geriden oyun kurma planı doğrultusunda tekrar kadrosunda görmeyi hedeflediği tecrübeli futbolcuyla yapılan temaslar da olumlu sonuç verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi 6 numara! İşte listedeki 3 isim

Ancak yeniden Premier Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda Seri'yi düzenli ilk 11'de oynatan Fulham, kiralama formülüne kesinlikle olumsuz yanıt verdi. Galatasaray'ın gün içindeki satın alma operasyonundan da olumlu sonuç vermedi.

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