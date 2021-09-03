Son dakika Galatasaray haberleri | Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın en fazla kazanan 'yerli'si oldu!

Fenerbahçe'den gelen teklife rağmen G.Saray'ı seçen Halil Dervişoğlu, yerli oyuncular arasında artık ilk sırada. Uzun süren görüşmelerin ardından İngiliz ekibi Brentford'dan 1 sezon için kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun mali şartları da netleşti.

8.5 milyon TL kazanacak Halil'in kiralık sözleşmesine 2 milyon TL de performans bonusu koyuldu. Geçen sezonun devre arasında da Brentford'dan kiralanan genç santrfor, sarı-kırmızılı forma ile 12 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Milli forvet, sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip oldu. Halil'i takım içinde 8 milyon TL ile Emre Kılınç takip ediyor.

Falcao'nun ayrılmasıyla birlikte ise yabancılarda zirve Feghouli'nin. Sabah'ın haberine göre kontratının son sezonuna giren Cezayirli oyuncu, 3.8 milyon Euro (37.2 milyon TL) garanti ücreti ile takımın da en çok kazananı.