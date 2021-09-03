Dersimiz savunma

Galatasaray'ın defans hattı düşündürüyor. Yeni sezonda 3'ü Süper Lig, 6'sı Avrupa toplam 9 maça çıkan Cimbom, bu maçların 8'inde kalesinde gol görmekten kurtulamadı. Sadece Giresunspor maçında kalesini kapatan sarı-kırmızılılar, tam 14 gol yedi. Son olarak Kasımpaşa ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan da 2-2 berabere ayrılmak zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Aslan, PSV Eindhoven'dan iki maçta 7 gol yiyerek turnuvaya veda etti. Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan giriş yapan sarı-kırmızılı takım, St. Johnstone'tan 3 gol, Randers'tan ise 2 gol yedi. Milli arada savunma hatalarını masaya yatıran Fatih Terim, görüntülü olarak oyuncularına eksiklerini anlatıp yapmaları gerekenleri gösteriyor