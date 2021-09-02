Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

Galatasaray'da orta saha transferinde Aliou Dieng, Okay Yokuşlu ve Muhammed Elneny hamlelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Dieng'in maliyetinin fazla olması, Okay'ın Türkiye'ye pek sıcak bakmaması nedeniyle ibre tam olarak Elneny'e döndü.
Galatasaray'da orta saha transferinde Aliou Dieng, Okay Yokuşlu ve Muhammed Elneny hamlelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Dieng'in maliyetinin fazla olması, Okay'ın Türkiye'ye pek sıcak bakmaması nedeniyle ibre tam olarak Elneny'e döndü.
BONSERVİSLE İSTENİYOR
Mısırlı futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen ve büyük ölçüde ikna eden Galatasaray, Arsenal ile transfer görüşmelerine başlarken, bu oyuncu için 3-4 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bildirildi. 29 yaşındaki Elneny'i orta sahanın merkezine koymak isteyen Fatih Terim'in de transfere bir hayli sıcak baktığı ortaya çıktı.
ELNENY AYRILIĞA SICAK
İki sene önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçirirken 41 maçta forma giymişti. İngiliz ekibinde olan sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitecek olan Elneny'nin de ayrılığa sıcak olduğu, sarı kırmızılıların da oyuncuyu UEFA listesine yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.
ARSENAL, BEŞİKTAŞ...
Arsenal'in 2016'da 12.5 milyon euro bonservisle Basel'den aldığı Elneny, İngiliz ekibinde 132 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş kariyerinde ise 26 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.
HEDEF UEFA LİSTESİ
2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirim yapmak zorunda olan Galatasaray, Elneny transferini bugün sonlandırabilirse oyuncuyu UEFA listesine de yazabilecek.