Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması giyen Arsenalli Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak için çalışıyor. Sarı-kırmızılı takım, bu gece UEFA'ya bildirilecek kadroya Mısırlı oyuncuyu yetiştirmek için görüşmeleri son noktaya getirdi. 29 yaşındaki Elneny'i orta sahanın merkezine koymak isteyen Fatih Terim'in de transfere bir hayli sıcak baktığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 12:49
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

Galatasaray'da orta saha transferinde Aliou Dieng, Okay Yokuşlu ve Muhammed Elneny hamlelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Dieng'in maliyetinin fazla olması, Okay'ın Türkiye'ye pek sıcak bakmaması nedeniyle ibre tam olarak Elneny'e döndü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

BONSERVİSLE İSTENİYOR

Mısırlı futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen ve büyük ölçüde ikna eden Galatasaray, Arsenal ile transfer görüşmelerine başlarken, bu oyuncu için 3-4 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bildirildi. 29 yaşındaki Elneny'i orta sahanın merkezine koymak isteyen Fatih Terim'in de transfere bir hayli sıcak baktığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

ELNENY AYRILIĞA SICAK

İki sene önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçirirken 41 maçta forma giymişti. İngiliz ekibinde olan sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitecek olan Elneny'nin de ayrılığa sıcak olduğu, sarı kırmızılıların da oyuncuyu UEFA listesine yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

ARSENAL, BEŞİKTAŞ...

Arsenal'in 2016'da 12.5 milyon euro bonservisle Basel'den aldığı Elneny, İngiliz ekibinde 132 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş kariyerinde ise 26 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

HEDEF UEFA LİSTESİ

2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirim yapmak zorunda olan Galatasaray, Elneny transferini bugün sonlandırabilirse oyuncuyu UEFA listesine de yazabilecek.

SON DAKİKA