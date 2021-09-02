Son dakika transfer haberi: Galatasaray Elneny için devreye girdi

Galatasaray'da orta saha transferinde Aliou Dieng, Okay Yokuşlu ve Muhammed Elneny hamlelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Dieng'in maliyetinin fazla olması, Okay'ın Türkiye'ye pek sıcak bakmaması nedeniyle ibre tam olarak Elneny'e döndü.

BONSERVİSLE İSTENİYOR Mısırlı futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen ve büyük ölçüde ikna eden Galatasaray, Arsenal ile transfer görüşmelerine başlarken, bu oyuncu için 3-4 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bildirildi. 29 yaşındaki Elneny'i orta sahanın merkezine koymak isteyen Fatih Terim'in de transfere bir hayli sıcak baktığı ortaya çıktı.