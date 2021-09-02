Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazansa da buruk bir sevinçle sahadan ayrıldı. Marcao, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
ÖZÜR DİLEDİ
Bu olayın ardından Marcao yaptığı açıklamayla Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür diledi. Marcao, "Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. İyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek 'af' diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.
8 MAÇTAN MEN VE PARA CEZASI
Yaşanan bu olayın ardından PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı oyuncu 8 karşılaşmadan men ve 21 bin lira para cezasına çarptırıldı. Galatasaray ise Marcao'nun cezası sebebiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmadı.