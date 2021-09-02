Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

ÖZÜR DİLEDİ

Bu olayın ardından Marcao yaptığı açıklamayla Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür diledi. Marcao, "Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. İyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek 'af' diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.