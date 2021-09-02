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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı lig maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve tokatla saldıran Marcao, kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, bu hareketin ardından büyük tepki çekmiş ve daha sonra Galatasaray teknik heyeti tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-kırmızılılar, para cezası da verdiği Marcao ile ilgili sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 09:28
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazansa da buruk bir sevinçle sahadan ayrıldı. Marcao, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

ÖZÜR DİLEDİ
Bu olayın ardından Marcao yaptığı açıklamayla Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür diledi. Marcao, "Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. İyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek 'af' diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

8 MAÇTAN MEN VE PARA CEZASI
Yaşanan bu olayın ardından PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı oyuncu 8 karşılaşmadan men ve 21 bin lira para cezasına çarptırıldı. Galatasaray ise Marcao'nun cezası sebebiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

PFDK'nın cezası öncesinde Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Marcao'ya ayrıca en üst sınırdan para cezası da verildi. Bu gelişmelerin ardından sürpriz bir karar alındı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

MARCAO'YA AF YOLDA
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile saha içinde tartışan ve kadro dışı bırakılan Marcao'ya af geliyor. Milliyet'in haberine göre; PFDK tarafından 8 maç ceza alan ve kadro dışı kaldığı için de takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Brezilyalı stoperin kısa süre içinde affedilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

Marcao'nun milli arada takımla beraber antrenmanlara çıkması bekleniyor. Fatih Terim'in Marcao'yu UEFA'ya bildirilen listeye de dahil etmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Transfer döneminin devam ettiği ülkelerden Rusya'dan Krasnodar'ın talip olduğu Brezilyalı futbolcunun satışı için henüz net bir karar alınmasa da Rus temsilcisinin ilgisi sürüyor. Krasnodar Marcao için ilk olarak Galatasaray'a 8 milyon euro teklif etmiş fakat bu teklif reddedilmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Marcao kararı!

Galatasaray, Marcao için en az 15 milyon Euro talep ediyor. Rus temsilcisinin bu bonservisi ödemesi oldukça zor görünüyor. Marcao'nun kariyerine Galatasaray'da devam etmesi bekleniyor.

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