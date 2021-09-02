Son dakika: Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi

Uzun süredir tedavi gören Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun baklıma kaldırıldı. Cengiz'in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.



Uyutulan ve sedasyon halinde olan Başkan Mustafa Cengiz için doktorlar, 72 saatlik sürecin çok önemli olduğunu belirtti.

BURAK ELMAS'TAN MUSTAFA CENGİZ MESAJI!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yoğun bakımda tedavi altında tutulan Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz. — Burak Elmas (@burakelmas_tr) September 2, 2021

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi: "Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."