Son dakika Galatasaray haberleri | Halil Dervişoğlu: çok mutluyum
Cimbom'un bir kez daha kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki forvet, "İnşallah Galatasaray'la bir sezon daha geçireceğim, aile olarak çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıl daha kiralanan milli golcünün Brentford ile 2024'e kadar kontratı var. Falcao'yu gönderip, Halil Dervişoğlu'nu kadroya katan Galatasaray'ın elinde üç golcüsü var. Eğer son dakika değişikliği olmazsa bu Mostafa Mohamed, Diagne ve Halil Dervişoğlu forma için yarışacak.
Cimbom'un bir kez daha kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki forvet, "İnşallah Galatasaray'la bir sezon daha geçireceğim, aile olarak çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıl daha kiralanan milli golcünün Brentford ile 2024'e kadar kontratı var. Falcao'yu gönderip, Halil Dervişoğlu'nu kadroya katan Galatasaray'ın elinde üç golcüsü var. Eğer son dakika değişikliği olmazsa bu Mostafa Mohamed, Diagne ve Halil Dervişoğlu forma için yarışacak.