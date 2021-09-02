Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

Galatasaray'da salı gecesi baş döndüren gelişmeler yaşanırken, sonu taraftarların istediği gibi bitti. Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yatarken 'Fenerbahçe'yle anlaştığı' yönünde haberler ortaya atılan Halil Dervişoğlu Florya Tesisleri'nin yolunu tuttu. Bununla birlikte sakatlıktan bir türlü çıkamayan Radamel Falcao'nun da takımdan ayrılması sevinci katladı.
Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlanmış oldu. Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen yıldız futbolcu, büyük beklentilere rağmen istenen katkıyı sağlayamadı.
43 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti. Falcao, Galatasaray forması giydiği dönemde sakatlık başta olmak üzere Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.