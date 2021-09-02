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Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

Galatasaray'da salı gecesi taraftarı mutlu eden gelişmeler yaşandı. Mohamed’in Bordeaux’ya transferinin yatması ve Halil Dervişoğlu’nun yeniden kiralanması sarı-kırmızılıları sevindirdi. En büyük coşku ise Falcao’nun ‘ayrılık’ haberiyle yaşandı. Sakatlıkları bezdiren Kolombiyalı yıldız için "Gelişi ile gidişi mutlu eden tek oyuncu" yorumları yapıldı. Vallecano'ya giden Falcao'ya sözleşme feshi karşılığında 3 milyon euro ödendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

Galatasaray'da salı gecesi baş döndüren gelişmeler yaşanırken, sonu taraftarların istediği gibi bitti. Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yatarken 'Fenerbahçe'yle anlaştığı' yönünde haberler ortaya atılan Halil Dervişoğlu Florya Tesisleri'nin yolunu tuttu. Bununla birlikte sakatlıktan bir türlü çıkamayan Radamel Falcao'nun da takımdan ayrılması sevinci katladı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlanmış oldu. Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen yıldız futbolcu, büyük beklentilere rağmen istenen katkıyı sağlayamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

43 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti. Falcao, Galatasaray forması giydiği dönemde sakatlık başta olmak üzere Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

150 MİLYON LİRA KAZANDI

Radamel Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon Euro gelir elde etti. İki sezonda yaklaşık 150 milyon lira para alan Falcao, Rayo Vallecano'nun yolu tutarken sözleşme feshi karşılığında 3 milyon Euro daha cebine koydu. Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 günlük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa kazanamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

TARAFTAR NE DEDİ?

Radamel Falcao'nun gelişi gibi gidişi de olay yarattı. Sarı-kırmızılı takıma transferi günlerce konuşulan ve havaalanında binlerce taraftar tarafından karşılanan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray kariyerinin büyük bölümünü tribünde geçirince gözden düştü. Gidişiyle birlikte sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşılırken buruk bir ayrılık ve çokça da mutluluk vardı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

İşte ses getiren mesajlardan bazıları:

* Galatasaray'ın tribün liderlerinden 'El Tigre' lakaplı Falcao takımdan ayrıldı. @ilhantrkmn
* DAVULCUUUU VUR DAVULAAAAA @sinyormonci
* Hem gelişine, hem de gidişine aynı derece de sevindiren tek oyuncu. @siyahalpacino
* Sonumuz böyle olmamalıydı. Hoşçakal El Tigre. @Dilaraperkgoz
* Mohamed kaldı, Falcao gitti, Halil Dervişoğlu geldi. Daha ne olsun! @hsyndzlu
* Falcao'nın gitmesiyle Galatasaray doktorları ve Liv Hospital çalışanlarının izne ayrıldığı öğrenildi. @grandereyiz
* 2 senelik Türkiye tatilini tamamlayan Falcao ülkemizden ayrılıyor... Yeni tatil durağı İspanya... @utme7998
* Gidişin öyle güzeldi ki hiç istemem dönmeni… @maktass1

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