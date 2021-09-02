Son dakika Galatasaray haberleri | Taraftarlar çıldırdı! 'Çalsın davullar'

150 MİLYON LİRA KAZANDI



Radamel Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon Euro gelir elde etti. İki sezonda yaklaşık 150 milyon lira para alan Falcao, Rayo Vallecano'nun yolu tutarken sözleşme feshi karşılığında 3 milyon Euro daha cebine koydu. Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 günlük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa kazanamadı.

TARAFTAR NE DEDİ?



Radamel Falcao'nun gelişi gibi gidişi de olay yarattı. Sarı-kırmızılı takıma transferi günlerce konuşulan ve havaalanında binlerce taraftar tarafından karşılanan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray kariyerinin büyük bölümünü tribünde geçirince gözden düştü. Gidişiyle birlikte sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşılırken buruk bir ayrılık ve çokça da mutluluk vardı.