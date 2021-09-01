Son dakika spor haberleri: Okay Yokuşlu'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Transferde ismi Galatasaray'la anılan Okay Yokuşlu hakkında menajeri Batur Altıparmak'tan flaş bir açıklama geldi. Takvim'e konuşan Altıparmak, transfer iddialarını yalanladı. Altıparmak, yaptığı açıklamada, "Galatasaray kulübünden bize ulaşan bir teklif olmadı" ifadesini kullandı.

Menajer Altıparmak'ın Galatasaray'a transfer iddialarını reddettiği Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için sarı-kırmızılılar'ın 900 bin Euro karşılığıda kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladığı öne sürülmüş, oyuncunun satın alma opsiyonunun da 2 milyon Euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Westbromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile ilk 3 haftası tamamlanan La Liga'da henüz süre alamadı.

İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ile de anılıyor. Transferin gözde isimlerinden olan Okay Yokuşlu, A Milli Takım kampında yer alıyor.