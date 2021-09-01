Son dakika: Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı.

KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray, Salı günü Halil transferini şu ifadelerle KAP'a bildirmişti;

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VE RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." dedi.



İŞTE İLK AÇIKLAMALAR

Halil, sarı kırmızılıların medya organına yaptığı açıklamada, "Geçen seneki takım arkadaşlarım, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağım için mutluyum, heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. Ben elimden gelenin fazlasını vereceğim. Taraftarımız saha içinde sevgisini her zaman hissettirdi. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk, bu sene taraftarın önünde maça çıkacağız. İnşallah onlara güzel performanslar sergileriz. Birbirimizi tanıyoruz, Kerem'le birlikte milli takımda da oynuyoruz." dedi.











