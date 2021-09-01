Galatasaray'da çifte ön libero harekatı! Türk olursa Okay yabancı olursa Elneny

Kasımpaşa maçında 2-0'lık galibiyeti koruyamayan Galatasaray'da transfer stratejisi değişti. 6 numara takviyesi yapmaya karar veren sarı-kırmızılı kulüp, defansif yönü Taylan ve Berkan'dan daha güçlü bir isim arıyor.

Geçen sezon transferi gerçekleşmeyen Okay Yokuşlu yine gündeme geldi. Celta Vigo ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Okay için İspanyol kulübünün 3 milyon euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, stoperi de yedekliyor.