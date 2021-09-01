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Galatasaray'da çifte ön libero harekatı! Türk olursa Okay yabancı olursa Elneny

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer stratejisi değişti. Galatasaray, orta sahaya, 6 numara bölgesine bir transfer yapmaya karar verdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Cimbom, gündemine Okay Yokuşlu ve Mohamed Elneny'i aldı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da çifte ön libero harekatı! Türk olursa Okay yabancı olursa Elneny

Kasımpaşa maçında 2-0'lık galibiyeti koruyamayan Galatasaray'da transfer stratejisi değişti. 6 numara takviyesi yapmaya karar veren sarı-kırmızılı kulüp, defansif yönü Taylan ve Berkan'dan daha güçlü bir isim arıyor.

Galatasaray'da çifte ön libero harekatı! Türk olursa Okay yabancı olursa Elneny

Geçen sezon transferi gerçekleşmeyen Okay Yokuşlu yine gündeme geldi. Celta Vigo ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Okay için İspanyol kulübünün 3 milyon euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, stoperi de yedekliyor.

Galatasaray'da çifte ön libero harekatı! Türk olursa Okay yabancı olursa Elneny

Okay dışında ismi konuşulan diğer isim ise Mohamed Elneny. İki sene önce Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Mısırlı orta saha oyuncusunun Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şans bulması zor görünen futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da çifte ön libero harekatı! Türk olursa Okay yabancı olursa Elneny

41
Geçen sezon 27'si ilk 11'de 41 maça çıkan Elneny 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da çifte ön libero harekatı! Türk olursa Okay yabancı olursa Elneny

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Fatih Terim'in ön liberodaki favorisi ise Celta'nın satmak istediği Okay Yokuşlu. Milli oyuncu, Premier Lig'den bir takıma gidemezse son anda Galatasaray'a gelebilir.

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