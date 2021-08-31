Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in ilk 2 haftasını 2 galibiyetle kapatan Galatasaray, son oynanan Kasımpaşa mücadelesinden beraberlikle ayrılırken ilk puan kaybını da yaşamıştı. Hal böyleyken transfer çalışmalarına da hız veren Sarı-Kırmızılılar, Gedson için beklemeye devam ederken 6 ve 9 numara için de düğmeye basmış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Galatasaraylı kurmaylar, kesenin ağzını açmış durumda. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:43
Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

Süper Lig'de 2-0 öne geçilen Kasımpaşa maçında mücadelenin 2-2 sona ermesi transfer konusunda çalışmaları hızlandırdı. Aslan'da iki pozisyonda hissedilen eksiklik üzerine düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

Galatasaray'daki ilk maçında 2 gole katkı yaparak iyi bir performans sergileyen Olimpiu Morutan büyük beğeni topladı. Cicaldau'nun golünde asisti yapan, Kerem'in golünde de yine başrolde olan 22 yaşındaki Rumen futbolcu hazır bir görüntü sergiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

BÜYÜK POTANSİYEL
Morutan'ın hem 10 numara hem de kanatta etkili olabileceğini göstermesi transferinin önemini ortaya koydu. Sarı-kırmızılı yönetim de 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Morutan'ın ilk maçtaki performansıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

"CİDDİ RAKAMLAR TEKLİF EDİLİR"
İdareciler, "Böyle oynamayı sürdürürse çok ciddi rakamlar teklif edilir" yorumunda bulundu. Bir diğer Rumen futbolcu Cicaldau da yine teknik ekipten olumlu puan alanlar arasında oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

DIENG VE HALİL DERVİŞOĞLU
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da 6 numara için Ah-Ahly forması giyen Dieng ile 9 numaralı pozisyon için Halil Dervişoğlu listenin ilk sırasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

KASIMPAŞA MAÇI REFERANS OLDU
Kasımpaşa beraberliği ile milli araya moralsiz giren Galatasaray'da genç ve yeni takımın defoları kendini gösterdi. 6 numara pozisyonunda ilk planda Taylan ve alternatif olarak Berkan Kutlu düşünülürken Kasımpaşa maçıyla beraber planlar yeniden gözden geçirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

DEFANSİF EKSİKLİK
Oyuna ikinci yarıda giren Taylan'ın hatasıyla kalesinde gol gören sarı-kırmızılılarda savunmanın hemen önünde oynayan futbolcunun defansif açıdan önemi ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

YENİDEN DIENG
Daha önce 6 numaradan ziyade 8 numara transferine odaklanan ve bu mevki için Gedson Fernandes'i bekleyen Cim-Bom'da Ah-Ahly forması giyen Aliou Dieng dosyası yeniden açıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

5.5 MİLYON EURO
23 yaşındaki Malili futbolcu için daha önce yaptığı teklif kabul edilmeyen sarı-kırmızılılar 5.5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Bunun kabul edilmesi halinde Dieng Galatasaray forması giyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

HALİL İÇİN İKNA TURU
Önlibero sorunu Dieng ile çözmek isteyen Aslan'da 9 numara için ise Halil Dervişoğlu bekleniyor. Brentford'tan ayrılmak için izin isteyen Halil konusunda İngilizlerin ikna edilmesi planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

UEFA'YA YETİŞTİRMEK İSTİYOR
Galatasaray Dieng ve Halil Dervişoğlu transferlerini bitirip 2 Eylül'de UEFA'ya verilecek listeye dahil etmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

2 EYLÜL'E KADAR İZİN
Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da 3 günlük izin dün başladı. Milli takım arası nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına 3 gün izin verdi. Sarı-kırmızılılarda, ligin 4. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçın hazırlıkları 2 Eylül Perşembe günü start alacak. (Milliyet)

SON DAKİKA