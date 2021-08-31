Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

Süper Lig'de 2-0 öne geçilen Kasımpaşa maçında mücadelenin 2-2 sona ermesi transfer konusunda çalışmaları hızlandırdı. Aslan'da iki pozisyonda hissedilen eksiklik üzerine düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'daki ilk maçında 2 gole katkı yaparak iyi bir performans sergileyen Olimpiu Morutan büyük beğeni topladı. Cicaldau'nun golünde asisti yapan, Kerem'in golünde de yine başrolde olan 22 yaşındaki Rumen futbolcu hazır bir görüntü sergiledi.
BÜYÜK POTANSİYEL
Morutan'ın hem 10 numara hem de kanatta etkili olabileceğini göstermesi transferinin önemini ortaya koydu. Sarı-kırmızılı yönetim de 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Morutan'ın ilk maçtaki performansıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.