Son dakika spor haberi: Galatasaray kesenin ağzını açtı! 2 transfer birden... (GS haberi)

"CİDDİ RAKAMLAR TEKLİF EDİLİR"

İdareciler, "Böyle oynamayı sürdürürse çok ciddi rakamlar teklif edilir" yorumunda bulundu. Bir diğer Rumen futbolcu Cicaldau da yine teknik ekipten olumlu puan alanlar arasında oldu.

DIENG VE HALİL DERVİŞOĞLU

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da 6 numara için Ah-Ahly forması giyen Dieng ile 9 numaralı pozisyon için Halil Dervişoğlu listenin ilk sırasında yer alıyor.