Son dakika Galatasaray haberleri | Orta sahaya Al Musrati

Kasımpaşa maçına Taylan Antalya'nın hatasını damga vurdu. Başarılı futbolcu skor 2-1'iken Muslera'nın pasını kontrol edemedi ve ardından Galatasaray 'ın 2 puan kaybetmesine yol açan gol geldi. Karşılaşma sonrası Fatih Terim bu durumla ilgili, "Her zaman bir Melo, bir Fernando bulamıyorsunuz" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirirken sarıkırmızılı ekipte arayışlar da hız kazandı. Ben Romdhane, Gabriel ve Abdou Harroui gibi isimleri gündeme geldi. Bir süredir İtalyanlar Sofyan Amrabat'ı yazıyor. Kısa süre önce ise PSG'nin gönderilecekler listesine koyduğu 'İdrissa Gueye' Galatasaray'la anıldı.

SON ANA KADAR ZORLANACAK



Gedson Fernandes de bekleniyor ancak Benfica'dan olumlu yanıt gelecek gibi görünmüyor. Bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ın transferi için ciddi çalışma yaptığı ismin Braga'da forma giyen Al Musrati olduğu öğrenildi. Daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Vazgeçmeyen sarı-kırmızılıların Musrati için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in, çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek. 2 Eylül'den önce transferinin bitirilmesi için çalışılacak.