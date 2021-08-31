Son dakika Galatasaray haberleri | Oğulcan Çağlayan restleşmesi

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi yeniden çıkmaza girdi. Başarılı futbolcunun sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesi ile 1.2 milyon euro ceza kesilmesinin ardından iki kulübün yaptığı anlaşma rafa kalktı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Sayın Burak Elmas'la, Ali Yavuz Kol'u bonservisi, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı ise kiralık alacaktık. Ayrıca da 450 bin euro para vereceklerdi. Biz de bunun karşılığında davalarımızdan ve alacaklarımızın tahsili süreçlerinden vazgeçecektik. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil sanırsın Sevr Anlaşması... Konu bizim için kapandı. Biz artık paramızı istiyoruz. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit" diye konuştu.
EPÖZDEMİR: PARA ÖDEMEYECEĞİZ!
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, açıklamasında Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir'i de hedef aldı. Kıran, "Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor" diye konuştu. Bunun üzerine GS TV'ye çıkan Epözdemir, "Biz para ödemeyeceğiz. UEFA'dan gelen yayın gelirlerimiz var. TFF'ye, 'kesmeyin' dememize rağmen büyük ihtimalle gelirlerimizden kesecek ve Oğulcan için bu bedel Rizespor'a verilecek. Oğulcan'ın lisansı da çıkacak" dedi. Ayrıca, "Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez, herkes haddini bilecek" ifadesini kullandı.