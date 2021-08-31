HaberlerGalatasaraySon dakika Galatasaray haberleri | "Cicaldau ve Morutan'ın zayıf CV ile işleri çok zor"
Son dakika Galatasaray haberleri | "Cicaldau ve Morutan'ın zayıf CV ile işleri çok zor"
Bir dönem Galatasaray forması giyen Iosif Rotariu, Morutan ve Cicaldau'nun işinin zor olduğunu iddia etti. Digi Sport'a konuşan Rotariu, "Galatasaray'a çok zengin bir özgeçmişle gittim. Steaua ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final ve final oynadım, Dünya Kupası'nda oynadım. Ardından Galatasaray'a transfer oldum. İyi bir CV ile gittim. Ne yazık ki, Moruțan ve Cicaldau oraya zayıf bir CV ile gittiler. Büyük beklenti var. Onlar için çok zor olacağını düşünüyorum" dedi.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Iosif Rotariu, Morutan ve Cicaldau'nun işinin zor olduğunu iddia etti. Digi Sport'a konuşan Rotariu, "Galatasaray'a çok zengin bir özgeçmişle gittim. Steaua ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final ve final oynadım, Dünya Kupası'nda oynadım. Ardından Galatasaray'a transfer oldum. İyi bir CV ile gittim. Ne yazık ki, Moruțan ve Cicaldau oraya zayıf bir CV ile gittiler. Büyük beklenti var. Onlar için çok zor olacağını düşünüyorum" dedi.
ETKİLİ BAŞLADI
Kasımpaşa karşısında Morutan, Galatasaray'da ilk maçına çıkarken Cicaldau ile birlikte etkili bir performans ortaya koydu. Cicaldau ligdeki ikinci golünü atarken asist Morutan'dan geldi. Ayrıca Kerem'in golünde de ilk şutu çeken isimdi. 72 dakika oyunda kalan Morutan 1'i isabetli 2 şut çekti, yüzde 83 pas isabeti sağladı, 5 ikili mücadele kazandı.