Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu Fenerbahçe - Altay ve Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi (FB GS spor haberi)

Maçlar üst üste olunca seyretmek zor oluyor. Bir sağdaki TV'ye bakıyorsun bi soldakine. Önce Kasımpaşa- Galatasaray maçına yönlendik. İlk yarı G.Saray iyi oynuyor bu yarıda fırsatlardan faydalansa 5-0 önde bitirebilirdi. Ama sahada bir el freni vardı; Diagne... İki net pozisyonu çıtır çıtır yedi. Kasımpaşa da futbol oynamaya çalıştı ama sanki pikniğe çıkmış gibilerdi. 2-0 geriye düşmelerine rağmen tepki göstermediler. Devre arası oldu ikinci yarı başladı bu sefer roller değişti Kasımpaşa takır takır futbol oynamaya başladı.