Falcao yine yok

Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı. Ligdeki Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi.
Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı. Ligdeki Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi. Yedlin de 4 değişiklik yaptı G.Saray'da kadro dışı kalan diğer isimdi.