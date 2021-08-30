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Falcao yine yok

Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı. Ligdeki Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Falcao yine yok
Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı. Ligdeki Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi. Yedlin de 4 değişiklik yaptı G.Saray'da kadro dışı kalan diğer isimdi.
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