3 puanı almalıydık

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'dan puan kaybetmelerine yandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı 2-0 çok azdı. 5-0 olabilirdi. Attığımızdan daha rahat pozisyonlarımız vardı. Olmadı ama 45+2'de bize yakışmayan gol yedik. 2-1 her zaman umuttur ve herkes için zordur. Rakip umutlandı, biz telaşlandık. Klasik hatalarımızı yaptık ve gol yedik. Rakip kazanabilirdi, bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyunun buraya gelmemesi lazım. Son 15 dakika bazı oyuncularımız koptu" dedi.



CİCALDAU MİDESİNDEN RAHATSIZLANDI

İlk 45 dakikanın en iyisi olan q Cicaldau'nun rahatsızlandığını söyleyen Fatih Terim, "Cicaldau, bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık... 'Fenayım' dedi. Önce biraz kendini denedi sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu. İki sezondur maçı koparacak golü atamadıklarını kaydeden Terim, "Gençlerimizin oynadığı zaman zaman iyi oyundan, süreleri artıracağız. Kolay maçları da zor hale sokmayacağız. Orta sahaya transfer istiyoruz. Bekliyoruz" diye konuştu.