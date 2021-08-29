Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim Marcao'ya gelen teklifi yeterli buldu! Napoli...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim Marcao'ya gelen teklifi yeterli buldu! Napoli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de 2'de 2 yapıp Avrupa Ligi'nde de yola devam eden Galatasaray, taraftarlarını mutlu etti. Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-kırmızılılar, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao'yu gönderme kararı almıştı. Galatasaray'a, Marcao için Napoli'den tatmin edici bir teklif geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:29
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim Marcao'ya gelen teklifi yeterli buldu! Napoli...

Galatasaray'da, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığından dolayı 8 maç ceza alan Marcao için teklifler gelmeye başladı. Brezilyalı stoperin ilk talibi Rus ekibi Krasnodar olsa da 8 milyon euro'luk rakam Galatasaray'ı tatmin etmedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim Marcao'ya gelen teklifi yeterli buldu! Napoli...

Serie A takımlarından Napoli ise Marcao için en iyi teklifi sunan kulüp oldu. Sabah'ta yer alan habere göre İtalyanların satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama (1.5 milyon euro + 12.5 milyon euro = 14 milyon euro) teklifi, en az 10 milyon euro isteyen yönetim için yeterli bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim Marcao'ya gelen teklifi yeterli buldu! Napoli...

Ancak Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun zorunlu olması şeklindeki talebi İtalyanlar tarafından kabul edilmedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim Marcao'ya gelen teklifi yeterli buldu! Napoli...

İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, transferin gerçekleşmesi halinde Marcao 8 maçlık cezasını Serie A'da çekmeye devam edecek.

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