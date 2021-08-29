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Son dakika Galatasaray haberi: Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram açıklamalarda bulundu. Bayram, "Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 19:02
Son dakika Galatasaray haberi: Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Transferler ve maç yoğunluğu hakkında konuşan Ömer Bayram "Maç programımız yoğun. Yeni takım olduk, yeni arkadaşlarımız geldi. Sürece ihtiyaç vardı. kazanma duygusunu yakalamak önemliydi." dedi.

Taraftarların zaman zaman kendisine yönelik tepkisinin sorulmasının ardından Ömer Bayram "Fatih Hocama desteği için teşekkür ederim. Galatasaray büyük camia, eleştiri olur. Oynamadığım mevkii kalmadı. Bu bizim görevimiz. İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor. Ne mutlu bana. Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." açıklamasını yaptı.

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