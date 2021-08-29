Kasımpaşa - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Morutan oynayacak mı? | Süper Lig

KASIMPAŞA GALATASARAY | CANLI SKOR

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, BRUMA, TARKAN, OUANNES, SADIKU, EYYSERIC, YUSUFi HAJRADINOVIC, VARGA, JÖRGENSEN

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, NELSSON, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, BARIŞ, DIAGNE.

35. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 68 golüne, lacivert-beyazlılar 31 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Paşa evinde 1-0, Galatasaray da sahasında 2-1'lik skorla kazandı.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK

İki takım arasında oynanan son 11 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.

ASLAN LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun son 6 haftasında rakiplerine puan vermemişti. Bu sezona da iki galibiyetle başlayan Aslan'ın ligde toplamda 8 maçlık galibiyet serisi buluyor. Cimbom ayrıca ligde son 11 karşılaşmada da rakiplerine yenilmedi (9 galibiyet, 2 beraberlik).

EKSİKLER

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda GZT Giresunspor ile oynanan müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı fiziki müdahale nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan kadroda olmayacak.

MORUTAN FORMA GİYEBİLECEK

Bu hafta içi transfer edilen Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Vasile Morutan'ın lisansı çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim görev vermesi halinde Morutan Kasımpaşa karşısında görev alabilecek. 22 yaşındaki futbolcu, Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edildi.

FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, Süper Lig'de 350 maç yönetti. Bu maçların 172'sini ev sahibi takımlar, 76'sını ise deplasman takımları kazandı. 101 maç ise berabere sona erdi.