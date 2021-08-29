Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Daha henüz Ali Sami Yen'de maç oynamadık ama Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Ara öncesi inşallah 3 puanla kapatıp, arayı da en iyi şekilde değerlendirmek düşüncesindeyiz.

Kasımpaşa'nın iyi mücadele eden bir takım olduğunu ve Varga-Yusuf ikilisine dikkat etmemiz gerektiğini oyuncularımıza söyledik. İnşallah 3 puanı alacağız.

Birkaç oyuncumuzu en azından belki sonra ihtiyacımız olursa diye kullanmayı düşündük. Bazı oyuncularımız çok yıprandı. Burada daha zinde, az yıpranmış oyuncularla %50'lik bir rotasyon düşündüm.

Morutan zaten oynuyordu, bugün ona dair tek endişemiz adaptasyon sürecinin sıkıntı olacağıydı. Onu oynatmayı düşündüm, hazır Taylan'ı da bu kadar çok yormuşken. Eğer bir sıkıntı olursa değiştiririz, oynamasında yarar gördüm açıkçası.