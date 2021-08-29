Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı anlatım (Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'in 3. haftasında perde kapanıyor. Haftanın son gününde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ve sezona ikide iki ile başlayan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor.

İki haftası geride kalan ligde sarı kırmızılıların 6 puanı bulunurken, Kasımpaşa'nın 4 puanı bulunuyor.

Saat 19.15'te başlayan Kasımpaşa Galatasaray maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.

35. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 68 golüne, lacivert-beyazlılar 31 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Paşa evinde 1-0, Galatasaray da sahasında 2-1'lik skorla kazandı.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK

İki takım arasında oynanan son 11 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.

ASLAN LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun son 6 haftasında rakiplerine puan vermemişti. Bu sezona da iki galibiyetle başlayan Aslan'ın ligde toplamda 8 maçlık galibiyet serisi buluyor. Cimbom ayrıca ligde son 11 karşılaşmada da rakiplerine yenilmedi (9 galibiyet, 2 beraberlik).

EKSİKLER

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında 3 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda GZT Giresunspor ile oynanan müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı fiziki müdahale nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan kadroda yok.

FIRAT AYDINUS YÖNETİYOR

Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, Süper Lig'de 350 maç yönetti. Bu maçların 172'sini ev sahibi takımlar, 76'sını ise deplasman takımları kazandı. 101 maç ise berabere sona erdi.