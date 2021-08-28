Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e ilk 2 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılmasının ardından yolların ayrılması planlanan Marcao'nun yerine milli yıldız Kaan Ayhan gündeme geldi. Aslan, Marcao'nun yerini Beşiktaş'ın da devreye girdiği Kaan Ayhan ile doldurmayı planlıyor. İşte masadaki rakam ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:16
Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Marcao, kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Brezilyalı stoper için Galatasaray'a şu ana kadar iki teklif geldi. İtalyan ekibi Napoli 6 milyon Euro önerirken, Krasnodar 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar ise 10 milyon euro civarında bir rakam istiyor. Eğer talep edilen rakama çıkılırsa satış gerçekleştirilecek.

Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Buradan gelecek rakam ise Kaan Ayhan için kullanılacak. Oyuncunun kulübü Sassuolo, 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Marcao'nun resmen satılması halinde elde edilecek gelire göre Sassuolo'yla Kaan için son bir temasta bulunulacak. Kaan için Beşiktaş da devreye girmişti.

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