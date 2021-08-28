Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Marcao, kadro dışı bırakılmıştı.
Galatasaray'ın Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Marcao, kadro dışı bırakılmıştı.
Brezilyalı stoper için Galatasaray'a şu ana kadar iki teklif geldi. İtalyan ekibi Napoli 6 milyon Euro önerirken, Krasnodar 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar ise 10 milyon euro civarında bir rakam istiyor. Eğer talep edilen rakama çıkılırsa satış gerçekleştirilecek.
Buradan gelecek rakam ise Kaan Ayhan için kullanılacak. Oyuncunun kulübü Sassuolo, 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.