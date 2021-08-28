Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan bombası patlıyor! Beşiktaş derken Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Brezilyalı stoper için Galatasaray'a şu ana kadar iki teklif geldi. İtalyan ekibi Napoli 6 milyon Euro önerirken, Krasnodar 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar ise 10 milyon euro civarında bir rakam istiyor. Eğer talep edilen rakama çıkılırsa satış gerçekleştirilecek.

