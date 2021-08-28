Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın, fisktürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını 16 Eylül'de iç sahada oynayacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 16 Eylül'de iç sahada Lazio ile oynayacak. Temsilcimiz daha sonraki Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

İşte Galatasaray'ın fikstürü...

16 Eylül 19.45 / Galatasaray - Lazio

30 Eylül 22.00 / Marsilya - Galatasaray

21 Ekim 22.00 / Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım 19.45 / Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım 19.45 / Galatasaray - Marsilya

9 Aralık 22.00 / Lazio - Galatasaray

SON DAKİKA