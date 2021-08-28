Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle! 10 numara Oğulcan Çağlayan'a mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle! 10 numara Oğulcan Çağlayan'a mı?

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 numarayı takım içinden birine vereceğini belirtmişti. Alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formanın yeni sahibinin Oğulcan Çağlayan olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle! 10 numara Oğulcan Çağlayan'a mı?

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Randers maçı öncesi düzenlediği toplantıda, "Morutan 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Bu konuda bir sürpriz yapabiliriz" yanıtını vermişti. Bu sözler transfer mesajı olarak yorumlanmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, Randers galibiyetinin ardından transfer iddialarını yalanladı ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hoca, 10 numarayı takım içinde birine verebileceklerini belirtti. Galatasaray'ın yeni 10 numarası olarak düşünülen futbolcunun Oğulcan Çağlayan olduğu iddia edildi. Mağduriyet yaşayan yıldız oyuncu bu şekilde onore edilmek isteniyor.

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