Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Emre Kılınç satış listesinde

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma başarısı göstermişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz kararlar ardı ardına geliyor. Transfer döneminin sonuna kadar üç transfer daha yapma kararı alana Galatasaray yönetimi, Emre Kılınç'ı satış listesine koydu.

Şu ana kadar Emre Kılınç için Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini reddeden Galatasaray yönetimi, milli futbolcuyu bonservis bedeli ile elden çıkarmak istiyor.