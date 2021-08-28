Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Emre Kılınç satış listesinde

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Emre Kılınç satış listesinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, beklenmedik bir karar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Emre Kılınç'ı satış listesine koydu. İşte istenen bonservis bedeli... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:29
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Emre Kılınç satış listesinde

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma başarısı göstermişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz kararlar ardı ardına geliyor. Transfer döneminin sonuna kadar üç transfer daha yapma kararı alana Galatasaray yönetimi, Emre Kılınç'ı satış listesine koydu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Emre Kılınç satış listesinde

Şu ana kadar Emre Kılınç için Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini reddeden Galatasaray yönetimi, milli futbolcuyu bonservis bedeli ile elden çıkarmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Emre Kılınç satış listesinde

İtalya'dan Udinese ve Bologna'dan kiralama teklifi alan Galatasaray, iki teklifi de geri çevirdi ve Emre Kılınç için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Emre Kılınç satış listesinde

Kiralama tekliflerini kabul etmeme kararı alan Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli yakalayamadığı takdirde milli futbolcu ile yola devam edecek.

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