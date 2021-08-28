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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in yeni prensi Barış Alper Yılmaz! Sonraki maçlarda...

Son dakika spor haberi... Takımı sil baştan kuran ve yaş ortalamasını düşüren Galatasaray'da 21 yaşındaki oyuncu Barış Alper Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile oynanan rövanş maçında rakip savunmayı allak bullak etti. Her iki kanatta da görev alan genç futbolcu şimdiden Fatih Terim’in yeni jokeri olmayı başardı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in yeni prensi Barış Alper Yılmaz! Sonraki maçlarda...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, rüştünü Randers rövanşında ispatladı. Yorulan Kerem'in yerine ikinci yarıya başlayan Barış Alper, sağ kanadı otoban gibi kullandı. Skorun 2-1'e gelmesinde ve turun geçilmesinde pay sahibi olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Sabah'ın haberine göre; 'Yeni Kerem' yakıştırması yapılan Barış Alper'e hocası Fatih Terim daha çok süre verecek. Kerem ve Morutan'ın kanatlarda ilk alternatifi olacak Barış Alper'in performansını Randers maçını tribünde takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de çok beğendi. Ümit Milli Takım'a düzenli çağrılan 2000 doğumlu kanat oyuncusuyla sezon başında Beşiktaş ciddi biçimde ilgilenmişti. Bu transferde hızlı davranan Galatasaray 18 milyon TL bonservis karşılığında Keçiörengücü'nü ikna etti. Yıllık 4 milyon TL'ye sarı-kırmızılı kulübe imza atan Barış Alper, yabancı sınırlamasının olduğu ortamda Fatih Terim'in yeni jokeri olacak.

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