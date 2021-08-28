PFDK, Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti. TFF'den yapılan açıklamada, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı, kulübe de 100 bin TL ceza verildiği aktarıldı.
PFDK, Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti. TFF'den yapılan açıklamada, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı, kulübe de 100 bin TL ceza verildiği aktarıldı.