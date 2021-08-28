Haberler Galatasaray Elmas’a 45 gün!

Elmas’a 45 gün!

PFDK, Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti. TFF'den yapılan açıklamada, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı, kulübe de 100 bin TL ceza verildiği aktarıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Elmas’a 45 gün!
PFDK, Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti. TFF'den yapılan açıklamada, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı, kulübe de 100 bin TL ceza verildiği aktarıldı.
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