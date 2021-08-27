TFF'ye ağır mektup!

Devamında, "Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Sevk ve cezalar Galatasaray'ı ve bizleri yıldıramaz. Adalet için mücadele sürecek" denildi.
Devamında, "Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Sevk ve cezalar Galatasaray'ı ve bizleri yıldıramaz. Adalet için mücadele sürecek" denildi.