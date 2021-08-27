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TFF'ye ağır mektup!

Başkan Elmas: "Talimatla karar veren kurulunuza savunma yapmak zül"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:50
TFF'ye ağır mektup!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Hatay maçında talimatlara aykırı hareketi ve resmi siteden yayınlanan açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Savunması istenen Başkan Elmas, PFDK'ya sert bir mektup yazdı. Mektup, "Daha önce defalarca paylaştığım üzere, TFF hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur" sözleriyle başladı.

Devamında, "Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Sevk ve cezalar Galatasaray'ı ve bizleri yıldıramaz. Adalet için mücadele sürecek" denildi.
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