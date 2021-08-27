Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Gedson Fernandes ile dirsek temasında olan Galatasaray, Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncu tarafı ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Orta saha pozisyonuna transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fas ve Hollanda vatandaşlığı bulunan Abdou Harroui için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler olumlu devam ediyor.