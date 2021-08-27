Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa ligi play-off turunda da Randers'ı eleyerek gruplara kalmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Gedson Fernandes için bekleme kararı alan Cimbom, Portekizli futbolcunun alternatifini de buldu. Galatasaray, Fernandes transferini bitiremezse Abdou Harroui için girişimlerini sıklaştıracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:44
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Gedson Fernandes ile dirsek temasında olan Galatasaray, Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncu tarafı ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

Orta saha pozisyonuna transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fas ve Hollanda vatandaşlığı bulunan Abdou Harroui için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler olumlu devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Merkez orta sahanın dışında sağ açık ve önlibero pozisyonlarında oynayabilen 1.82 boyundaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'i son ana kadar bekleyeceğiz ama olmazsa alternatiflerimiz var" demişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi!

GEDSON'UN ALTERNATİFİ

Gedson Fernandes transferi gerçekleşmezse futbolcu alternatif olarak düşünülüyor. Kulübü oyuncunun kesinlikle ayrılacağını açıklamıştı. Kariyerinde 158 maça çıkan Harroui, 34 gol atarken 21 de asiste imza attı. Hollanda Ligi'nde ise 60 maça çıktı. 10 gol ve 12 asist üretti. Futbolcu, Hollanda U21 Takımı formasını da giyiyor.

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