Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-Randers maçını yorumladı!

SERKAN KORKMAZ - HASRET Galatasaray, zayıf rakibi karşısında maça çok kötü başladı. Sarı-kırmızılar maçın 12. dakikasında neredeyse iki farklı geri düşüyordu. Bariz savunma hatasıyla yenen tuhaf bir golle, ilk yarı boyunca geride oynayan temsilcimiz izleyenlere umut da vermiyordu. Ta ki; ikinci yarının hemen başında Barış Alper, sürpriz bir şekilde Kerem'in yerine oyuna girene kadar. Bir anda bambaşka bir hüviyete bürünen Galatasaray yeni sol bekiyle beraberliği yakalamasının ardından kurduğu baskı ve şansının da yardımıyla öne geçiyordu. Boey yine gayretliydi.

Berkan "her şeyden biraz" yapmaya devam etti. Diagne yine gole yakındı ama şanssızdı. Feghouli kolaylıkla vazgeçilemeyecek kadar usta işi parlamalarla katkı vermeyi sürdürdü. En çok beğendiğim isimse Hatay maçında olduğu gibi; Taylan'dı. Sarı-kırmızılarda alınan isimlerin hepsi, gelecek vadeden, düşük maaşlı ve çok genç. Ödenen bonservis bedelleriyse şu an için makul görünüyor.