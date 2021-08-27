Son dakika spor haberi: Patrick van Aanholt: İkinci yarıda beklenen Patrick sahadaydı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Randers'ı yenerek grup aşamasına kaldığı maçta gol atan Patrick van Aanholt, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Hollandalı futbolcu, "Gol attığım için ve bu galibiyette pay sahibi olduğum için çok mutluyum. İlk yarı benden beklenen oyunu gösteremedim. Bunun bilincindeyim. Kişisel eleştiri olarak bunu söyleyebilirim. İkinci yarıda beklenen Patrick sahadaydı. Kendimi daha iyi hissettim, daha iyi oynadım ve takımıma daha iyi katkı sağladım. Güzel bir golle bunu süslediğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Maçtan önce mutlak hedefin gruplara kalmak olduğunu söyleyen Van Aanholt, "Maçtan önceki amacımız gruplarda mücadele etmekti. Çok şükür gruplardayız ve gruplarda mücadele edeceğiz. Taraftara gelince… Güzel bir ambiyans vardı. Covid sebebiyle bazı kurallar var ve taraftarlar yüzde yüz gelemiyor. Umarım bu kurallar değişir ve biz de kendi taraftarımız önünde dolu bir şekilde oynarız" dedi.

