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Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkardı!

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, karşılaşma öncesi yeni transferlerden Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkardı. Rumen oyuncunun bu karşılaşmada boy göstermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 20:37
Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkardı!

Galatasaray'ın FCSB'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'un lisansı çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Romanyalı maestronun, Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçında boy göstermesi bekleniyor.

Eski takımı FCSB'de ilk 11 oyuncusu olan Rumen orta sahanın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenilirken, Teknik patron Fatih Terim'in genç futbolcuyu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna almasının muhtemel olduğu gelen bilgiler arasında.

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